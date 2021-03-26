Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Стали известны результаты комиссии по факту смерти ребенка в Москве после операции
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Стали известны результаты комиссии по факту смерти ребенка в Москве после операции

Иван Юминов

Общество

По факту смерти в Москве восьмимесячной девочки после операции была проведена проверка комиссии, которая не выявила никаких нарушений в оказании медицинской помощи. Об этом заявили в пресс-службе городского департамента здравоохранения в пятницу, 26 марта.

— Данный случай был подробно разобран и проанализирован на комиссии по изучению летальных исходов, нарушений в оказании медицинской помощи не было выявлено, — рассказали в ведомстве.

Комиссия исследовала случай госпитализации ребенка с множественной врожденной патологией в отделение челюстно-лицевой хирургии для проведения плановой операции. Операция, как и подготовка к ней, прошли успешно. Однако после операции сердце девочки остановилось. Врачи провели все необходимые реанимационные мероприятия, работу органа удалось восстановить, девочку перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии. Развившиеся осложнения не позволили вернуть в норму все функции организма, сообщает ТАСС.

Читайте также: Власти Москвы обновили противопожарные системы в 24 медицинских учреждениях города

смертьоперациякомиссия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Московский воздух стал чище

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Переизбыток нашей нелюбви

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Страсть, которая есть корень зла

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Сможет ли Хабиб победить Моргенштерна

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Почему начальство не нужно уважать

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Тобольский сговор: к чему приведет спор о Ермаке

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Никогда не суйте нос в чужой кошелек

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой колцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте