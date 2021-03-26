Стали известны результаты комиссии по факту смерти ребенка в Москве после операции

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

По факту смерти в Москве восьмимесячной девочки после операции была проведена проверка комиссии, которая не выявила никаких нарушений в оказании медицинской помощи. Об этом заявили в пресс-службе городского департамента здравоохранения в пятницу, 26 марта.

— Данный случай был подробно разобран и проанализирован на комиссии по изучению летальных исходов, нарушений в оказании медицинской помощи не было выявлено, — рассказали в ведомстве.

Комиссия исследовала случай госпитализации ребенка с множественной врожденной патологией в отделение челюстно-лицевой хирургии для проведения плановой операции. Операция, как и подготовка к ней, прошли успешно. Однако после операции сердце девочки остановилось. Врачи провели все необходимые реанимационные мероприятия, работу органа удалось восстановить, девочку перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии. Развившиеся осложнения не позволили вернуть в норму все функции организма, сообщает ТАСС.

Читайте также: Власти Москвы обновили противопожарные системы в 24 медицинских учреждениях города