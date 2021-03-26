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Контрольные работы вместо ОГЭ для 9-х классов проведут с 18 по 21 мая
Современная система среднего образования построена таким образом, что теперь уже и школьники существуют от ОГЭ до ЕГЭ / Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Контрольные работы вместо ОГЭ для 9-х классов проведут с 18 по 21 мая

Анастасия Волоснова

Образование

С 18 по 21 мая для девятиклассников проведут контрольные работы вместо основного государственного экзамена (ОГЭ). Об этом рассказали в пресс-службе Рособрнадзора.

Уточняется, что в эти даты будут проведены контрольные работы по предметам по выбору. Подать заявление с выбранным предметом необходимо в школе до 30 апреля.

— Контрольные работы будут проведены в следующие даты: 18 мая — биология, литература, информатика и ИКТ; 19 мая — физика, история; 20 мая — обществознание, химия; 21 мая — география, иностранные языки, — сообщили в пресс-службе.

В феврале власти подготовили проект, который предусматривал проведение в 2021 году ОГЭ по русскому и математике. Однако было решено не проводить экзамены по предметам по выбору, пишет «Москва 24».

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