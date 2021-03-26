Синоптики рассказали о погоде на выходных в Москве
Переменная облачность, без осадков ожидается на этих выходных в столице. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы в пятницу, 26 марта.
В субботу, 27 марта, дневная температура достигнет семи градусов тепла, а в воскресенье, 28 марта, столбик термометра поднимется до девяти градусов. Ночью температура может упасть до минус двух градусов. Ожидаемая скорость ветра — не больше пяти метров в секунду.
Ранее сообщалось о том, что за выходные сугробы в городе станут меньше на десять сантиметров.
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