Стали известны подробности о львице, замеченной на крыше в Подмосковье

Фото: Telegram / Что там в Москве?

Россия, Московская область, городской округ Красногорск, деревня Козино Карта всех событий

Львица, которую заметили сидящей на крыше строения в Подмосковье, живет в питомнике и никуда не сбегала. Об этом сообщил источник в оперативных службах в пятницу, 26 марта.

На видео, которое появилось в социальных сетях, можно увидеть львицу на пристройке около жилого дома. Сообщается, что это произошло в подмосковном селе Козино. Позади нее можно увидеть внушительных размеров клетку.

— По данному адресу находится питомник, львица из него не сбегала. Полиция прибыла на место, правонарушений не выявлено, — цитирует слова источника РИА Новости.

Видео: Telegram-канал «Что там в Москве?»

Отмечалось, что в этой же местности несколько лет назад видели сбежавшую пуму.

Читайте также: Львицу заметили на крыше дома в Подмосковье