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Задержан москвич, незаконно хранивший дома боеприпасы
Фото: Пресс-служба УВД на Московском метрополитене

Задержан москвич, незаконно хранивший дома боеприпасы

Илья Ашуров

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов. Об этом в пятницу, 26 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по Юго-Восточному округу города.

По данным следствия, мужчина, проживающий в доме на Краснознаменной улице, хранил дома незаконно приобретенные боеприпасы. Силовики изъяли у него 48 патронов калибра 5,6 миллиметра. Все патроны пригодны для использования.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение и хранение боеприпасов». Мужчина отпущен под подписку о невыезде.

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москвичобнаружение боеприпасоворужие и боеприпасы
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