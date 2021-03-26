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Гинцбург: После вакцинации «Спутником V» меры безопасности нужно соблюдать три недели
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Гинцбург: После вакцинации «Спутником V» меры безопасности нужно соблюдать три недели

Никита Абрамов

Здоровье

После получения второй дозы вакцины от коронавируса «Спутник V» индивидуальные меры безопасности от COVID-19 нужно соблюдать в течение трех недель. Это поможет сформироваться иммунитету. Об этом в пятницу, 26 марта, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

— Хотел бы обратить внимание всех граждан, прошедших вакцинацию, на необходимость продолжать соблюдать индивидуальные защитные меры — носить маски, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, ограничить посещение общественных мест и пользование общественным транспортом — в период между введением первого и второго компонентов вакцины, а также в течение еще трех недель после второй прививки, — цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Глава Центра Гамалеи подчеркнул, что в особенности это важно для граждан старше 60 лет. По его словам, образовавшийся иммунитет будет защищать носителя от коронавируса почти на 92 процента.

Ранее вирусолог рассказал о причинах, которые мешают выработке коллективного иммунитета от COVID-19 в Москве.

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