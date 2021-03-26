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Нарколог рассказал, что зависимость от курения может передаваться по наследству
Фото: pixabay.com/ArtTower

Нарколог рассказал, что зависимость от курения может передаваться по наследству

Анастасия Колоскова

Здоровье

Никотиновая зависимость, как и любая другая, может передаваться по наследству. Об этом предупредил врач-нарколог, доктор медицинских наук Алексей Егоров.

Он отметил, что это объясняется тем, что от наследственности зависит психологический тип личности.

— Это доказано в отношении алкоголизма, в отношении наркомании и так далее. Теоретически это возможно, если в роду были зависимые, человек быстрее станет зависимым от никотина и табака, это так. Там целый комплекс сложной нейрохимии, которая, естественно, тоже определяется и кодируется наследственным фактором, но не только ей, — это сложный многофакторный процесс, — цитирует нарколога телеканал «Звезда».

Доктор медицинских наук обратил внимание на то, что в пользу генетической предрасположенности говорит тот факт, что зависимость от сигарет развивается не всегда, даже в случае длительного курения. По его словам, есть люди, которые могут курить годами, а затем легко бросить. Однако встречаются и те, кто приобретает зависимость очень быстро.

Согласно недавнему исследованию британских ученых, между склонностью к курению и генами существует связь. Исследователи заметили, что курильщики чаще бывают предрасположены к более рискованному поведению.

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