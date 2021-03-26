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Психолог рассказала, о чем сигнализирует частая смена места работы
Фото: Олег Бурнаев

Психолог рассказала, о чем сигнализирует частая смена места работы

Анастасия Колоскова

Общество

Люди, часто меняющие место работы, обладают определенным типом личности. Об этом рассказала психолог Алиса Метелина.

По ее словам, если человек дополняет записи в трудовой книжке каждые два-три года, это говорит не о том, что ему не везет. Вероятнее всего, у него недостает силы воли. В этом случае человеку требуется помощь специалиста.

Таким людям следует преодолеть неуверенность в себе, а также побороть чувство, что у них все будет получаться только в том случае, если они найдут дело по душе.

Эксперт уверена, что таким людям зачастую просто не хватает терпения.

По словам психолога, о смене работы нужно задуматься, если отношения с коллективом оставляют желать лучшего.

— Предположим, начальник токсичный. Он повышает на вас голос, он переходит на личности, он вас оскорбляет. Он такой — и меняться не будет. И ваше общение составляет 30 процентов. Я знаю много людей, которые, конечно же, уйдут с этой работы, и это будет правильно, — цитирует Метелину «Звезда».

Специалист рассказала, что для того чтобы стать профессионалом в своем деле, требуется посвятить ему минимум 10 тысяч часов. Если тратить на работу 30 часов в неделю, это займет семь лет.

Метелина порекомендовала работникам, достигшим на текущем рабочем месте «потолка», поговорить о своем карьерном росте с руководством либо перейти на работу в смежной специальности. Также можно найти работу по своей специальности, но на более выгодных условиях.

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