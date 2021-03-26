Психолог рассказала, о чем сигнализирует частая смена места работы

Фото: Олег Бурнаев

Люди, часто меняющие место работы, обладают определенным типом личности. Об этом рассказала психолог Алиса Метелина.

По ее словам, если человек дополняет записи в трудовой книжке каждые два-три года, это говорит не о том, что ему не везет. Вероятнее всего, у него недостает силы воли. В этом случае человеку требуется помощь специалиста.

Таким людям следует преодолеть неуверенность в себе, а также побороть чувство, что у них все будет получаться только в том случае, если они найдут дело по душе.

Эксперт уверена, что таким людям зачастую просто не хватает терпения.

По словам психолога, о смене работы нужно задуматься, если отношения с коллективом оставляют желать лучшего.

— Предположим, начальник токсичный. Он повышает на вас голос, он переходит на личности, он вас оскорбляет. Он такой — и меняться не будет. И ваше общение составляет 30 процентов. Я знаю много людей, которые, конечно же, уйдут с этой работы, и это будет правильно, — цитирует Метелину «Звезда».

Специалист рассказала, что для того чтобы стать профессионалом в своем деле, требуется посвятить ему минимум 10 тысяч часов. Если тратить на работу 30 часов в неделю, это займет семь лет.

Метелина порекомендовала работникам, достигшим на текущем рабочем месте «потолка», поговорить о своем карьерном росте с руководством либо перейти на работу в смежной специальности. Также можно найти работу по своей специальности, но на более выгодных условиях.

Читайте также: Центр «Моя карьера» обновил услуги по профориентации