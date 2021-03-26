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Мать истощенной девочки из Подмосковья могут лишить свободы на 10,5 года
Фото: Pixabay / Sang Hyun Cho

Мать истощенной девочки из Подмосковья могут лишить свободы на 10,5 года

Анастасия Волоснова

Происшествия

До 10,5 года лишения свободы может грозить женщине, чью шестилетнюю дочь обнаружили раздетой и истощенной в Подмосковье. Об этом рассказал адвокат Владимир Неупокоев.

Инцидент произошел в подмосковном Талдоме. Полиция обнаружила в доме 65-летнего мужчины маленькую раздетую девочку. В захламленном помещении жила орава кошек, а девочка была истощена. Она не умела ходить и отзывалась на звук «кис-кис».

Специалисты установили, что в 2018 году мать девочки оставила ребенка у знакомого мужчины и раз в неделю навещала ее. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Уточняется, что против матери девочки возбудили еще одно уголовное дело из-за пропагандирующих нацизм видео, которые женщина опубликовала в своих социальных сетях.

— Скорее всего, женщина ранее не привлекалась к ответственности или же судимость у нее уже погашена. При таких обстоятельствах максимальное наказание, которое ей может быть назначено, составляет 10,5 года колонии. Но обычно такой срок назначается особо опасным преступникам, рецидивистам, ранее судимым. Высока вероятность, что при всех обстоятельствах ей будет назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет, — пояснил Неупокоев.

Женщине также могут смягчить наказание, если она будет сотрудничать со следствием или признает свою вину, пишет РИА Новости.

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