Неизвестная вырвала из рук прохожей кошку в центре столицы и убежала
Россия, Москва, Мичуринский проспект Карта всех событий
Полиция Москвы разыскивает неизвестную женщину, которая похитила кошку на западе Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах в пятницу, 26 марта.
Инцидент произошел на Мичуринском проспекте. Сообщается, что похитительница вырвала из рук женщины кошку и скрылась в неизвестном направлении. По данным АГН «Москва», это была невская маскарадная кошка.
По данному факту проводится проверка.
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