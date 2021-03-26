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Неизвестная вырвала из рук прохожей кошку в центре столицы и убежала
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Неизвестная вырвала из рук прохожей кошку в центре столицы и убежала

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Мичуринский проспект Карта всех событий

Полиция Москвы разыскивает неизвестную женщину, которая похитила кошку на западе Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах в пятницу, 26 марта.

Инцидент произошел на Мичуринском проспекте. Сообщается, что похитительница вырвала из рук женщины кошку и скрылась в неизвестном направлении. По данным АГН «Москва», это была невская маскарадная кошка.

По данному факту проводится проверка.

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