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Захарова назвала недобросовестной конкуренцией ситуацию с российскими вакцинами
Фото: МИД РФ

Захарова назвала недобросовестной конкуренцией ситуацию с российскими вакцинами

Никита Абрамов

Внешняя политика

Сложившаяся ситуация вокруг российских вакцин от COVID-19 является одним из примеров недобросовестной конкуренции точно также, как и с проектом «Северный поток — 2». Об этом в пятниц, 26 марта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— То что, мы видим сейчас в отношении вакцин, это не что-то новое. Во-первых, это недобросовестная конкуренция, — рассказала представитель МИД.

Еще одним примером такой конкуренции она назвала проект «Северный поток – 2».

Захарова почеркнула, что разница заключается в том, что ситуация с вакцинами касается практически всех, а проект в энергетической сфере затрагивает всего лишь ряд стран, пишет РИА Новости.

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Мария ЗахароваВакциныСеверный поток — 2
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