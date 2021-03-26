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Владимир Путин призвал развивать диалог РФ и ООН в сфере информбезопасности
Фото: Администрация президента РФ

Владимир Путин призвал развивать диалог РФ и ООН в сфере информбезопасности

Никита Абрамов

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин призвал активизировать участие РФ в диалоге об информационной безопасности, в том числе на площадке ООН. Об этом стало известно в пятницу, 26 марта.

— Нужно энергично продвигать российские инициативы, активизировать наше участие в переговорном процессе. Подчеркну, Россия, как и прежде, открыта для диалога и конструктивного взаимодействия со всеми партнерами, причем как в двустороннем формате, так и на площадках международных структур и форумов, прежде всего, конечно, в Организации Объединенных Наций, — заявил президент РФ на заседании Совбеза РФ в пятницу.

Российский лидер отметил, что в ООН в последние годы уделяет повышенное внимание вопросам по обеспечению информбезопасности.

— И надо добиваться, чтобы российские идеи и предложения на площадке этой универсальной организации воплощались в конкретные решения, — рассказал президент России.

Кроме того, Путин подчеркнул, что РФ выступает за всеобщее и прогрессивное развитие в сфере информбезопасности. По его мнению, к данному процессу должны подключиться все страны, пишет РИА Новости.

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