Суд арестовал следователя, подозреваемого в краже 25 миллионов

Фото: пресс-служба суда / АГН Москва

Пресненский районный суд Москвы на два месяца заключил под стражу начальника следственного подразделения в отделе МВД на северо-востоке столицы, который подозревается в хищении 25 миллионов, являющимися вещественными доказательствами. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда в пятницу, 26 марта.

Уточняется, что арест подозреваемого продлится до 25 мая 2021 года.

Ранее сообщалось, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере». По данным следствия, начальник отдела узнал об изъятых в рамках уголовного дела денежных средствах, которые хранились в сейфе и совершил кражу не позднее февраля 2021 года.

Видео: пресс-служба Пресненского суда

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