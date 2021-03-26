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Суд арестовал следователя, подозреваемого в краже 25 миллионов
Фото: пресс-служба суда / АГН Москва

Суд арестовал следователя, подозреваемого в краже 25 миллионов

Анастасия Колоскова

Происшествия

Пресненский районный суд Москвы на два месяца заключил под стражу начальника следственного подразделения в отделе МВД на северо-востоке столицы, который подозревается в хищении 25 миллионов, являющимися вещественными доказательствами. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда в пятницу, 26 марта.

Уточняется, что арест подозреваемого продлится до 25 мая 2021 года.

Ранее сообщалось, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере». По данным следствия, начальник отдела узнал об изъятых в рамках уголовного дела денежных средствах, которые хранились в сейфе и совершил кражу не позднее февраля 2021 года.

Видео: пресс-служба Пресненского суда

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