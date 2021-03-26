Стали известны подробности смерти звезды фильма «Двенадцать месяцев» Лианы Жвании

Фото: Пресс-служба ТЮЗа

Актриса Лиана Жвания, которая ушла из жизни 25 марта на 72-м году жизни, перед смертью долго болела и даже перенесла несколько операций. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского ТЮЗа имени Брянцева, где служила артистка.

Стало известно, что состояние актрисы резко ухудшилось 19 марта. Ее госпитализировали в клинику, где провели две операции. Однако это не спасло жизнь Жвании.

Как отметили в театре, Лиана Жвания присоединилась к труппе ТЮЗа в 1972 году и играла здесь почти 50 лет.

Известность актрисе принесла роль капризной королевы в картине «Двенадцать месяцев» режиссера Анатолия Граника. Зрители запомнили Жванию по ее ролям во многих фильмах и сериалах, среди которых «Баллада о парнишке», «Убойная сила — 3», «Год глухаря», «Улицы разбитых фонарей», «Похороните меня за плинтусом» и других.

Уточняется, что прощание с заслуженной артисткой России состоится 29 марта. Отпевание актрисы пройдет во Владимирском соборе. Ее похоронят на Северном кладбище в Санкт-Петербурге, отмечается в сообщении ТЮЗа имени Брянцева.