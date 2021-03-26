Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Стали известны подробности смерти звезды фильма «Двенадцать месяцев» Лианы Жвании
Фото: Пресс-служба ТЮЗа

Стали известны подробности смерти звезды фильма «Двенадцать месяцев» Лианы Жвании

Анастасия Колоскова

Звезды

Актриса Лиана Жвания, которая ушла из жизни 25 марта на 72-м году жизни, перед смертью долго болела и даже перенесла несколько операций. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского ТЮЗа имени Брянцева, где служила артистка.

Стало известно, что состояние актрисы резко ухудшилось 19 марта. Ее госпитализировали в клинику, где провели две операции. Однако это не спасло жизнь Жвании.

Как отметили в театре, Лиана Жвания присоединилась к труппе ТЮЗа в 1972 году и играла здесь почти 50 лет.

Известность актрисе принесла роль капризной королевы в картине «Двенадцать месяцев» режиссера Анатолия Граника. Зрители запомнили Жванию по ее ролям во многих фильмах и сериалах, среди которых «Баллада о парнишке», «Убойная сила — 3», «Год глухаря», «Улицы разбитых фонарей», «Похороните меня за плинтусом» и других.

Уточняется, что прощание с заслуженной артисткой России состоится 29 марта. Отпевание актрисы пройдет во Владимирском соборе. Ее похоронят на Северном кладбище в Санкт-Петербурге, отмечается в сообщении ТЮЗа имени Брянцева.

смертьдата и место прощанияактриса
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

От театра до рюмочной: путеводитель по злачным местам Москвы

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Андрей Малахов лишился московской прописки

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Нельзя платить маньякам и преступникам

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Московский воздух стал чище

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Переизбыток нашей нелюбви

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Страсть, которая есть корень зла

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Тобольский сговор: к чему приведет спор о Ермаке

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте