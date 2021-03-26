Андрей Воробьев назвал процент людей старше 60 лет, госпитализированных с COVID-19

Фото: Пресс-служба Совфеда

Около 80 процентов пациентов с коронавирусной инфекцией, проходящих лечение в подмосковных больницах, — это граждане старше 60 лет. Об этом в пятницу, 26 марта, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, власти Подмосковья разъясняют жителям региона, что вакцина является безопасной.

— Если нет противопоказаний врача, хронических заболеваний — пожалуйста, ставь прививку, — отметил Воробьев.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о темпах вакцинации от коронавируса в Подмосковье.

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