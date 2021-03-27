Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

Владимир Путин подчеркнул, что Росгвардия достойно продолжает и развивает лучшие традиции внутренних войск / Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником ветеранов, командиров, бойцов и гражданский персонал Росгвардии. В субботу, 27 марта, исполняется пять лет со дня образования федерального органа исполнительной власти.

Российский лидер отметил, насколько бесценен труд росгвардейцев. Они отважно заступают на службу в любых условиях и обеспечивают безопасность россиян: ведут активную борьбу с преступностью, терроризмом и экстремизмом, контролируют оборот оружия, охраняют важные объекты и трудятся во время проведения крупных международных спортивных состязаний и иных форумов.

— Созданная пять лет назад Росгвардия стала самостоятельной значимой структурой в системе обеспечения правопорядка, защиты прав и интересов общества и граждан. Знаю о том, какая серьезная, экстраординарная нагрузка связана сейчас с реализацией профилактических режимов, введенных в регионах страны для борьбы с эпидемией коронавируса. Вы достойно, с уважением к людям, с заботой об их здоровье выполняете эту гуманитарную миссию, — сказал Путин в видеообращении на телеканале «Россия 24».

Он подчеркнул, что ведомство достойно продолжает и развивает лучшие традиции внутренних войск, ряда спецслужб МВД, подразделений спецназначения — ОМОН и СОБР. Путин поблагодарил росгвардейцев за их добросовестную службу и пожелал им здоровья и успехов.

Читайте также: Столичные росгвардейцы вернули мужчине пропавшую дочь