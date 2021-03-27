Водитель наехал на семерых человек в Испании «из-за отчаяния»

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В Испании автомобилист умышлено сбил семерых человек на дороге «из-за отчаяния». Об этом рассказали в службе спасения автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча в Twitter.

Водитель автомобиля совершил наезд на группу людей в муниципалитете Юнкера-де-Энарес. В результате инцидента одна женщина и трое мужчин были госпитализированы в больницу.

Сотрудники правоохранительных органов задержали автомобилиста. Мужчина заявил, что сбил пешеходов умышленно. Он рассказал, что из-за потери опеки над детьми он чувствовал отчаяние, которое побудило его совершить преступление.

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