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Водитель наехал на семерых человек в Испании «из-за отчаяния»
Фото: Moscow Live

Водитель наехал на семерых человек в Испании «из-за отчаяния»

Анастасия Волоснова

Происшествия

В Испании автомобилист умышлено сбил семерых человек на дороге «из-за отчаяния». Об этом рассказали в службе спасения автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча в Twitter.

Водитель автомобиля совершил наезд на группу людей в муниципалитете Юнкера-де-Энарес. В результате инцидента одна женщина и трое мужчин были госпитализированы в больницу.

Сотрудники правоохранительных органов задержали автомобилиста. Мужчина заявил, что сбил пешеходов умышленно. Он рассказал, что из-за потери опеки над детьми он чувствовал отчаяние, которое побудило его совершить преступление.

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