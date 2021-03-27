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Неизвестный украл 30 тысяч евро из машины на юго-западе Москвы
Фото: tekstilschiky.mos.ru

Неизвестный украл 30 тысяч евро из машины на юго-западе Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, улица Саморы Машела Карта всех событий

Из машины на юго-западе Москвы украли 30 тысяч евро (около 2,7 миллиона рублей). Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 26 марта, на улице Саморы Машела. Неизвестный украл из припаркованной машины рюкзак с деньгами и скрылся. Полиция установила, что в рюкзаке находились 30 тысяч евро.

По факту произошедшего проводят проверку.

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