Неизвестный украл 30 тысяч евро из машины на юго-западе Москвы
Россия, Москва, улица Саморы Машела Карта всех событий
Из машины на юго-западе Москвы украли 30 тысяч евро (около 2,7 миллиона рублей). Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.
Инцидент произошел вечером в пятницу, 26 марта, на улице Саморы Машела. Неизвестный украл из припаркованной машины рюкзак с деньгами и скрылся. Полиция установила, что в рюкзаке находились 30 тысяч евро.
По факту произошедшего проводят проверку.
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