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Почти 120 миллионов тестов на COVID-19 провели в России
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Почти 120 миллионов тестов на COVID-19 провели в России

Иван Юминов

Здоровье

Более 119,1 миллиона тестов на коронавирус провели на территории России. Об этом в субботу, 27 марта, сообщает Telegram-канал «Стопкоронавирус.рф».

Также отмечается, что за последние 24 часа была проведена 341 тысяча тестов на COVID-19. При этом в стране под медицинским наблюдением остаются еще 482 428 человек.

Ранее сообщалось о том, что американский ученый выдвинул свою версию происхождения коронавируса.

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