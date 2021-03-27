Почти 120 миллионов тестов на COVID-19 провели в России

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Более 119,1 миллиона тестов на коронавирус провели на территории России. Об этом в субботу, 27 марта, сообщает Telegram-канал «Стопкоронавирус.рф».

Также отмечается, что за последние 24 часа была проведена 341 тысяча тестов на COVID-19. При этом в стране под медицинским наблюдением остаются еще 482 428 человек.

Ранее сообщалось о том, что американский ученый выдвинул свою версию происхождения коронавируса.

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