Почти 120 миллионов тестов на COVID-19 провели в России
Более 119,1 миллиона тестов на коронавирус провели на территории России. Об этом в субботу, 27 марта, сообщает Telegram-канал «Стопкоронавирус.рф».
Также отмечается, что за последние 24 часа была проведена 341 тысяча тестов на COVID-19. При этом в стране под медицинским наблюдением остаются еще 482 428 человек.
Ранее сообщалось о том, что американский ученый выдвинул свою версию происхождения коронавируса.
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