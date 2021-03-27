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Доминикана с 1 апреля изменит правила въезда для иностранных туристов
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Доминикана с 1 апреля изменит правила въезда для иностранных туристов

Иван Юминов

Туризм

Власти Доминиканы с 1 апреля введут единую электронную анкету и QR-код для туристов из-за рубежа. Об этом сообщили в министерстве туризма страны в субботу, 27 марта.

— С момента введения электронной анкеты в ноябре 2020 года нам удалось детально проанализировать платформу и усовершенствовать ее на основании отзывов пассажиров. Мы провели более 500 тестов и обновлений, чтобы гарантировать бесперебойную работу платформы с 1 апреля, когда ее использование станет обязательным для всех, — рассказал глава ведомства Давид Кольядо.

Туристам необходимо будет до поездки заполнить электронную форму, в которой нужно указать номер паспорта, адрес в стране проживания и место назначения в Доминикане. Также потребуется заполнить декларацию о состоянии своего здоровья и таможенные данные. После этого будет сгенерирован QR-код, который нужно показать по прибытии в страну, отмечает Интерфакс.

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