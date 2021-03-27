Движение восстановлено на 33-м километре МКАД после ДТП

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Россия, Москва, МКАД, 33-й километр Карта всех событий

Движение на 33-м километре МКАД было восстановлено после столкновения двух машин. Об этом в субботу, 27 марта, рассказали в городском департаменте транспорта.

Инцидент произошел в крайнем правом ряду дороги. В результате него было затруднено движение на двух километрах. Сейчас помехи ликвидированы, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось об эвакуации мужчины на вертолете после ДТП на МКАД.

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