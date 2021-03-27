Власти Гайаны закупят российскую вакцину «Спутник V»

Фото: Пресс-служба Минздрава России / Дмитрий Куракин

Власти Гайаны приняли решение закупить несколько партий российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщила пресс-служба правительства страны в субботу, 27 марта.

Первая партия российской вакцины прибудет в страну на следующей неделе. Власти решают вопрос закупки еще одной партии российского препарата от коронавируса, сообщает РИА Новости.

Применение вакцины «Спутник V» одобрено более чем в 50 странах, в том числе и в Гайане.

Напомним, в августе 2020 года в России была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком в 21 день.

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