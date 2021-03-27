«Покорили лед»: Захарова сравнила победу российских фигуристок с арктической экспедицией

Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала символичной победу российских фигуристок на чемпионате мира в Стокгольме.

Захарова отметила, что 26 марта российские спортсменки впервые в истории полностью заняли пьедестал турнира и в этот же день российские подводные лодки прорвали толщу льда в Арктике во время комплексной экспедиции «Умка-21».

— Удивительно, но факт. В один день три российские фигуристки и три российские атомные подводные лодки покорили лед, — написала представитель российского дипведомства в соцсети Facebook.

Ранее стало известно, что фигуристки из России впервые в истории заняли все призовые места в женском одиночном катании на чемпионате мира. На первом месте оказалась Анна Щербакова, серебро присудили Елизавете Туктамышевой, бронзовая медаль досталась Александре Трусовой.

Кроме того, 26 марта три российские атомные субмарины поднялись на поверхность в Арктике. Эта экспедиция, по словам президента России Владимира Путина, не имеет аналогов в советской и российской истории.

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