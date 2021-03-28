Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге и высоком давлении 28 марта

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В воскресенье, 28 марта, в столичном регионе сохранится влияние антициклона. Ожидается переменная облачность, временами будет идти мокрый снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 1-3 градуса. В Подмосковье температура ожидается 1-2 градуса тепла.

Ветер будет дуть южный со скоростью 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что температура постепенно повышается, атмосферное давление высокое, что в сочетании с неустойчивым геомагнитным фоном может негативно влиять на здоровье метеозависимых людей. В группе риска находятся лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями (гипертоники и гипотоники, страдающие вегетососудистой дистонией, частыми приступами мигрени, атеросклерозом сосудов). Болезненно реагируют на такие внешние условия люди с расстройствами вегетативной нервной системы и проявлениями хронического переутомления. Необходимо обезопасить себя, снизить чрезмерные физические нагрузки, найти время для отдыха и прогулок на свежем воздухе, также следует строго выполнять рекомендованные врачом лечебные мероприятия.

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