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Власти Пекина объявили о повышенных мерах безопасности из-за песчаной бури
Фото: pixabay.com

Власти Пекина объявили о повышенных мерах безопасности из-за песчаной бури

Иван Юминов

В мире

Власти столицы Китая объявили о повышенных мерах безопасности из-за песчаной бури, которая обрушилась на город с северо-запада. Об этом стало известно в воскресенье, 28 марта.

Жителям посоветовали меньше находиться на улице. Видимость на дорогах в большинстве районов города составляет менее одного километра. Уровень загрязнения атмосферы превышает норму в десятки раз, что представляет собой опасность для людей с респираторными заболеваниями.

Городские власти порекомендовали людям не находиться около высоких зданий, больших рекламных щитов и деревьев. Бури приходят в Пекин из пустыни Гоби, отмечает ТАСС.

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КитайПекинпесчаная буря
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