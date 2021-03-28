Московские врачи вылечили от коронавируса еще 1151 пациента за сутки

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

В Москве за минувшие сутки вылечился от COVID-19 еще 1151 пациент. Об этом в воскресенье, 28 марта, сообщили в Telegram-канале столичного оперштаба.

За последние 24 часа выявлено 1878 новых случаев заболевания. Госпитализировали 720 пациентов, скончались 52 человека.

За весь период пандемии в Москве выявлен 1 022 551 случай COVID-19. За это время вылечились от коронавируса 941 192 человека. Число летальных исходов — 16 498.

Фото: Оперштаб

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