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Московские врачи вылечили от коронавируса еще 1151 пациента за сутки
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Московские врачи вылечили от коронавируса еще 1151 пациента за сутки

Илья Ашуров

Здоровье

В Москве за минувшие сутки вылечился от COVID-19 еще 1151 пациент. Об этом в воскресенье, 28 марта, сообщили в Telegram-канале столичного оперштаба.

За последние 24 часа выявлено 1878 новых случаев заболевания. Госпитализировали 720 пациентов, скончались 52 человека.

За весь период пандемии в Москве выявлен 1 022 551 случай COVID-19. За это время вылечились от коронавируса 941 192 человека. Число летальных исходов — 16 498.

Московские врачи вылечили от коронавируса еще 1151 пациента за суткиФото: Оперштаб

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