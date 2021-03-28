Кино во время чумы: директор Москино рассказала об особенностях нового киносезона

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Пандемия коронавируса внесла значительные изменения в киноиндустрию: съемки крупных проектов были отложены, показы многих премьер перенесены, кинотеатры долгое время не принимали посетителей. Однако столичные кинотеатры вновь заработали, новый киносезон можно считать открытым. О жизни кинотеатров в период пандемии, а также об особенностях нового сезона рассказала директор сети кинотеатров «Москино» Наталья Мокрицкая.

В настоящее время кинотеатры в нашей стране работают с предписанным на период пандемии ограничением: заполняемость залов не должна превышать 50 процентов. В мире сейчас не так много стран, в которых люди имеют возможность посмотреть кино на «широком экране». В некоторых странах кинотеатры открывались и почти сразу прекращали работу (например, во Франции и Германии).

В период пандемии производители отечественного кино испытывают меньшую конкуренцию со стороны западных коллег. Также важна и финансовая помощь государства, благодаря которой продолжаются съемки новых картин. По мнению директора Москино, все это вкупе с работающими кинотеатрами позволяет российской киноиндустрии чувствовать себя «более-менее комфортно».

По словам Мокрицкой, для привлечения зрителей в условиях редкого появления новинок кинотеатры практикуют новые форматы. Например, 14 марта в сети кинотеатров был запущен в повторный прокат фильм Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник». Причем показ осуществлялся с копии пленки, хранящейся в синематеке Москино. Мокрицкая отметила, что фонд московской синематеки насчитывает более пяти тысяч зарубежных, советских и современных российских фильмов. Очень обширна коллекция фильмов советского периода.

— А как мы помним, советский кинематограф входил в пятерку лучших, наряду с американским, французским, итальянским и британским. Поэтому, в случае крайней необходимости, только на собственной синематеке мы можем прожить несколько лет, — говорит Мокрицкая в интервью на официальном сайте мэра Москвы.

Также директор Москино обратила внимание, что зрители хотят пересматривать классические фильмы в кинотеатрах. Запрос на классическое кино позволяет кинотеатрам перезапускать в повторный прокат фильмы и даже устраивать тематические недели. Например, недавно устраивалась «Неделя Берлинале», в рамках которой зрители могли посмотреть фильмы, отмеченные призами Берлинского кинофестиваля разных лет. На апрель нынешнего года запланирован показ картин лучших программ Московского кинофестиваля.

Кроме того, за этот год уже устраивались показы таких классиков кинематографа, как Паоло Соррентино и Михаил Ромм. В апреле планируется показ фильмов испанского режиссера Педро Альмодовара.

Однако в Москино показывают и новые картины, участвующие в кинопремиях текущего года. Так, перед церемонией вручения премии «Оскар», которая в этом году состоится в конце апреля, в кинозалах осуществят предпоказы фильмов-номинантов: «Отец», «Земля кочевников», «Минари» и других.

Также каждый месяц Москино устраивает специальные показы, приуроченные к знаковым датам. Эти показы представляют приглашенные кинокритики, деятели искусства и популярные актеры. Зрители могут посещать такие мероприятия бесплатно.

В эпоху стриминговых сервисов молодежь предпочитает онлайн-пространство. Наталья Мокрицкая рассказала о поколении, наиболее расположенном к посещению кинотеатров. По ее словам, люди в возрасте 30–35 лет любят личное общение и чаще посещают театры, музеи и кино.

Также Мокрицкая отметила важность просветительской деятельности, которую ведут в кинотеатрах. В Москино есть тематические киноклубы, в рамках которых посетителям предлагается посмотреть и обсудить фильмы, а также узнать много интересного о процессе их создания. Например, в киноклубе «Диалог», который открылся в феврале этого года, можно познакомится с лучшими образцами современного отечественного кино, а после просмотра — задать интересующие вопросы приглашенному гостю (одному из создателей кинокартины).

В рамках пространства Москино есть разные киноклубы, в том числе и для детей.

— Также у нас открывается киноклуб для детей «Желтый чемоданчик», а в ближайшее время появятся киноклуб патриотического воспитания и киноклуб любителей документального кино, — приводит слова директора Москино официальный сайт мэра столицы.

Также Мокрицкая назвала свои любимые фильмы — «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы и «Родня» Никиты Михалкова.

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