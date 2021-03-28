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Владимир Путин определил сроки достижения коллективного иммунитета к COVID-19 в России
Фото: Администрация президента РФ

Владимир Путин определил сроки достижения коллективного иммунитета к COVID-19 в России

Иван Юминов

Общество

При сохранении текущих темпов вакцинации россиян от коронавируса коллективный иммунитет будет достигнут к концу лета. Об этом заявил президент России Владимир Путин в воскресенье, 28 марта.

— Это произойдет, и здесь уже нам нужно послушать специалистов, об этом уже сказано, после того как будет создан популяционный иммунитет. Для того, чтобы это произошло, нужно чтобы прививку получило около 70 процентов взрослого населения, — рассказал он.

После того, как это будет достигнуто, можно начинать разговор о снятии ограничений, заявил глава государства в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Ранее президент рассказал, как подготовился к последствиям после вакцинации от COVID-19.

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