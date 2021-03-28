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Ранения при взрыве у церкви в Индонезии получили 14 человек
Фото: pixabay.com

Ранения при взрыве у церкви в Индонезии получили 14 человек

Иван Юминов

Происшествия

Четырнадцать человек пострадали при взрыве у входа в католический собор в индонезийском городе Макассар. Об этом стало известно в воскресенье, 28 марта.

Инцидент произошел во время проведения воскресной мессы, обычно собирающей множество людей. По данным индонезийской полиции, за терактом стоят двое смертников, которые пытались попасть на территорию собора на мотоцикле, сообщает агентство Xinhua.

Ранее сообщалось о предупреждении от посольства России в Индонезии избегать скопления людей в окрестностях взрыва.

Читайте также: Взрыв прогремел около церкви в индонезийском городе Макассар

терактцерковьИндонезия
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