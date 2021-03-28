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Регина Тодоренко объяснила, почему решила кардинально сменить имидж
Фото: instagram/reginatodorenko

Регина Тодоренко объяснила, почему решила кардинально сменить имидж

Василий Плиткин

Звезды

Известная телеведущая Регина Тодоренко объяснила, почему отстригла свои длинные волосы. Теледива заверила своих поклонников в Instagram — дело не в разводе.

— Нет, я не развожусь. Почему же решилась на столь кардинальные перемены? Есть одна единственная причина — надоело постоянство и однообразие, а я хочу перемен, — сообщила Тодоренко.

Поклонники оценили новый внешний вид звезды и оставили множество комментариев под публикацией.

«Регина, вы красавица, вам очень идет»; «Теперь видно, что волос живой! Очень красиво!»; «Красиво и совершенно не хуже, чем было», — написали они.

Однако некоторые подписчики не заметили «кардинальных» перемен во внешности Тодоренко.

«Особо не заметно»; «Не так уж и кардинально, вроде»; «А что тут кардинального? Красиво, но не кардинально уж точно», — удивились подписчики.

Ранее Регина Тодоренко призналась, что страдает неизлечимой болезнью.

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