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Ученые выяснили, как потребление кофе во время беременности влияет на вес младенцев
Фото: pexels.com / Rene Asmussen

Ученые выяснили, как потребление кофе во время беременности влияет на вес младенцев

Анастасия Колоскова

Здоровье

Будущие мамы, которые во время беременности употребляли кофе, рожают малышей с более низкой массой и размером тела по сравнению с теми, кто отказался от подобных напитков. Об этом свидетельствует исследование ученых из Национального института здоровья детей и человеческого развития имени Юнис Кеннеди Шрафер.

Объектом исследования стали данные более двух тысяч здоровых некурящих женщин, которые находились на восьмой–тринадцатой неделе беременности. Будущие мамы сдали кровь на содержание кофеина и параксантина — соединения, которое вырабатывается при его расщеплении. Ученые выяснили, что женщины, потреблявшие примерно 50 миллиграммов кофеина в день (что эквивалентно полчашки кофе — прим. «ВМ»), рожали детей на 66 граммов легче, чем те, кто совсем не употреблял этот стимулирующий напиток.

По мнению исследователей, кофеин приводит к сужению кровеносных сосудов в плаценте. Это может снижать кровоснабжение и замедлять рост плода. Ученые считают, что данное вещество повышает риск нарушения работы гормонов стресса у ребенка, что может привести в быстрому набору веса и ожирению после появления на свет. Помимо этого, кофеин увеличивает шансы на появление заболеваний сердца и развития диабета в будущем.

Согласно данным предыдущих исследований, употребление беременной женщиной двух чашек кофе в день увеличивает риск задержки внутриутробного развития плода.

Основываясь на перечисленных данных, медики порекомендовали женщинам отказаться от кофеинсодержащих напитков во время ожидания малыша, сообщает РИА Новости.

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