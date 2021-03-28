«Будьте аккуратны»: астролог предупредила об опасностях на предстоящей неделе

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Неделя с 29 марта по 4 апреля наполнена опасностями, так как в это время планета Меркурий будет находиться в созвездии Рыбы. Об этом рассказала астролог Алена Никольская, уточнив, что этот период предоставит возможность изменить жизнь при помощи сновидений.

По мнению астролога, нахождение планеты в знаке водной стихии чревато коварством, обманом и иллюзиями, последствия которых могут негативно отразиться в ближайшем будущем. В это время люди могут пострадать от дезинформации, поэтому важно соблюдать бдительность.

— Очень часто на таких аспектах активизируются мошенники и прохиндеи всех сортов. Постарайтесь быть максимально аккуратными: не подписывайте бумаги, не участвуйте в переговорах, — цитирует Никольскую Пятый канал.

По словам астролога, в этот период можно легко не заметить подводные камни, которые повлияют на достижение успеха. Эксперт порекомендовала перепроверять документы для подписи и быть аккуратными с личной информацией, гаджетами и высказываниями.

Никольская отметила, что в этот период можно повлиять на ход своей жизни при помощи техники осознанных сновидений. Для этого лучше всего подойдут первые три дня недели.

— Пока вы будете спать, помните, что есть техника контролируемых снов — когда вы спите и понимаете, что это сон. В этот момент сделайте небольшое усилие и измените сценарий вашего сна, чтобы там происходило то, что вам хочется. Ваша жизнь также начнет меняться, так, как вам хотелось, — рассказала астролог.

Никольская уточнила, что грядущая неделя будет насыщенной и активной, поэтому готовиться к ней следует заранее.

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