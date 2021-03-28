Уролог опроверг сообщения о распространении тяжелой половой инфекции

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Уролог Александр Говоров опроверг сообщения о распространении тяжелой половой инфекции.

Ранее врач и телеведущий Евгений Греков рассказал о половой инфекции, которая вызывается устойчивой к антибиотикам бактерией Mycoplasma genitalium. По его словам, заболевание почти ничем не лечится.

Однако Говоров заявил, что нет «никаких серьезных научных данных, свидетельствующих об эпидемии». Врач также назвал «ерундой» сообщения о вспышке передающихся половым путем заболеваний в стране, сообщает РИА Новости.

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