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Уролог опроверг сообщения о распространении тяжелой половой инфекции
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Уролог опроверг сообщения о распространении тяжелой половой инфекции

Татьяна Плотникова

Здоровье

Уролог Александр Говоров опроверг сообщения о распространении тяжелой половой инфекции.

Ранее врач и телеведущий Евгений Греков рассказал о половой инфекции, которая вызывается устойчивой к антибиотикам бактерией Mycoplasma genitalium. По его словам, заболевание почти ничем не лечится.

Однако Говоров заявил, что нет «никаких серьезных научных данных, свидетельствующих об эпидемии». Врач также назвал «ерундой» сообщения о вспышке передающихся половым путем заболеваний в стране, сообщает РИА Новости.

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