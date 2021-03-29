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Метеоролог пообещал классическую весеннюю погоду в апреле
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Метеоролог пообещал классическую весеннюю погоду в апреле

Татьяна Плотникова

Общество

В апреле жителей России ожидает в основном классическая весенняя погода. Об этом в понедельник, 29 марта, рассказал ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков.

По словам эксперта, во второй весенний месяц ожидается преимущественно малооблачная погода, с небольшим количеством осадков и редкой повторяемостью.

Кроме того, прогнозируется умеренный суточный ход температуры и температурный фон на два-четыре градуса выше климатической нормы. При этом на протяжении апреля столбики термометров будут постепенно повышаться, а к концу месяца достигнут почти майских значений.

При этом по ночам в начале апреля возможны заморозки в районе нуля градусов, а в отдельные ночи — до двух-четырех градусов ниже нуля, предупредил эксперт.

Днем воздух может прогреваться до плюс шести-восьми градусов. Во второй декаде месяца температурный фон еще подрастет, ночные значения повысятся до нуля – плюс двух градусов, а днем можно рассчитывать на плюс 11‒13 градусов.

Наиболее теплой будет третья декада с дневной температурой до плюс 15‒17 градусов, рассказал Старков радио Sputnik.

Ранее москвичей предупредили об ухудшении погоды на наступившей неделе.

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