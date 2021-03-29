Рекрутер назвала самых востребованных работников в России

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Самыми востребованными работниками на российском рынке труда являются представители поколений X и Y (люди в возрасте старше 30 и старше 40 лет). Об этом в понедельник, 29 марта, рассказала генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова.

Как пояснила эксперт, представителей этих поколений отличает способность принимать самостоятельные решения и готовность брать на себя ответственность. В связи с этим работодатели предпочитают именно им предлагать ключевые должности в компаниях и учреждениях самого разного профиля.

Сотрудники моложе 25 лет, то есть относящиеся к поколению Z, как правило, не склонны принимать ответственные решения. Именно это, а не только из-за отсутствия опыта, сокращает их шансы занять топовую позицию в той или иной организации, рассказала Долякова.

Также рекрутер указала, что зумеры не привыкли работать по много часов, им комфортнее придерживаться правил. Однако их коллеги из других возрастных групп готовы работать больше и эффективнее.

Вместе с тем молодые специалисты нередко могут похвастаться международным образованием, новыми подходами, свежими взглядами и востребованными в современном мире навыками, рассказала Долякова в интервью радио Sputnik.

Ранее были названы регионы — лидеры по средней зарплате в провинции.

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