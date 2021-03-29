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Россияне рассказали, как относятся к вакцинации домашних животных от COVID-19
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россияне рассказали, как относятся к вакцинации домашних животных от COVID-19

Татьяна Плотникова

Животные

Большинство жителей России покане готовы делать прививку от коронавируса своим домашним животным, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.

Только по пять процентов владельцев кошек и собак готовы сделать своим питомцам прививки. Скорее склонны поставить животным вакцину 12 процентов владельцев кошек и 14 процентов владельцев собак.

При этом 42процента владельцев кошек и 38 процентов хозяев собак скорее не готовы вакцинировать своих домашних питомцев. 41 процент респондентов, у которых есть кошки, и 43 процента владельцев собак сказали, что однозначно не планируют делать животным прививку, сообщает РИА Новости.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о будущем коронавируса. По словам эксперта, следующим этапом распространения COVID-19 может стать заражение сельскохозяйственных и домашних животных.

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