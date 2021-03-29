Астролог рассказал, чего ожидать 29 марта всем знакам зодиака

Кадр видеозаписи с YouTube-канала Swinburne University of Technology

Астролог рассказал, на что решаться и чего опасаться знакам зодиака 29 марта.

Темой дня для Овнов станет освобождение, которое редко бывает одноразовым процессом. Рекомендуется подумать о том, что происходит в жизни. Настоящий момент является кульминацией внутренней работы над собой. Овнам стоит отпустить прошлое и найти время для себя.

Тельцам непозволительно все себе запрещать. Они должны жить полной жизнью и радоваться мелочам. Не стоит бояться потерять друзей или отношения — это пойдет Тельцам на пользу.

Близнецам необходимо перестать стремиться нравиться всем. Этому знаку зодиака нужно быть честным перед самим собой. Ясность добавит в жизнь новые краски.

Ракам следует отпустить старое и начать прислушиваться к себе. Только так можно преодолеть все трудности. Рекомендуется не бояться обращаться за советом к окружающим, так Раки не будут чувствовать себя одинокими.

У Львов путешествие к свободе начнется с сомнений. Стоит обратить внимание на условности и расправить крылья. Нужно позволить себе расслабиться.

Девам придется пережить неудачу, чтобы победить. Этот день — важный этап для этого знака. Рекомендуется пойти туда, где вам комфортно размышлять и прислушиваться к внутреннему голосу.

Весов ожидают изменения. Холодный сезон сменяется теплым, такой же сдвиг настанет и в отношениях. Лучше принимать изменения окружающего мира, а не ждать от него постоянства.

Скорпионам не нужно быть скрытными. Звезды призывают этот знак начать открываться себе и другим. Было бы неплохо найти время для открытого разговора с волнующим человеком.

Стрельцу необходимо обратить внимание на свое восприятие окружающего мира. Взгляд внутрь поможет понять корень травм и то, как детские переживания тонко влияют на душевное состояние.

В жизни Козерогов крайне важны перемены. Энергия полной Луны выносит на свет людей и отношения, которые изменились в недавнем прошлом. Это правда, что изменения любого рода нечасто поддаются обработке. Нужно быть открытыми к изменениям в своей жизни, они точно принесут что-то хорошее.

Водолеям нельзя бояться неизвестности. Нужно делать шаг вперед, несмотря на опасения и запреты. Звезды хотят, чтобы люди этого знака не сомневались: они всегда смогут подняться на следующий уровень. Изменения стоят того.

В повседневности Рыб нет ничего случайного. Испытания и трудности тоже призваны служить особой цели. 29 марта Рыб просят вознести молитву благодарности за все, что испытывает их внутреннюю решимость. Это не только укрепляет характер Рыб, но и мотивирует повышать свой уровень. Внутри этого знака очень много нераскрытого потенциала, его стоит использовать и не опасаться вызовов судьбы.

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