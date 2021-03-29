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Лайфхакер поделился советами по выбору стиральной машины
Фото: pixabay.com

Лайфхакер поделился советами по выбору стиральной машины

Елена Фролова

Технологии

Стиральная машина стала неотъемлемой частью жизни любой хозяйки. Недавно исполнилось 224 года со дня первого патента данной техники. Так, машину для стирки впервые запатентовали в Соединенных Штатах 28 марта 1797 года. С того времени эта техника существенно изменилась.

Как выбрать и на что обращать внимание при выборе современной «стиралки», рассказал лайфхакер, мастер по ремонту стиральных и посудомоечных машин Сергей Лутков. По его мнению, нужно обращать внимание на несколько параметров: габариты, тип, мощность и дополнительные функции.

Тип и габариты определяются с помощью места, где она будет установлена. Также нужно помнить, что стиральные машины бывают двух видов: с вертикальной и фронтальной загрузкой. Наибольшей популярностью пользуются вторые. Они также обладают разными размерами: узкие, стандартные и компактные. По мнению эксперта, меньше служат узкие.

— Дело в том, что все элементы внутри узких машинок упакованы очень плотно. Поэтому ускоряется их износ, а также уменьшается срок эксплуатации, — объяснил Сергей Лутков.

Еще один важный момент, на который нужно обратить внимание при выборе данной техники, — объем загрузки. По словам эксперта, максимальный объем не всегда является лучшим решением. Вместительная машина занимает больше места в помещении. Кроме того, стирка двух вещей в машинке, рассчитанной на восемь килограммов белья, будет требовать внушительного расхода воды, отмечает Nation News.

Также важно определиться с дополнительными функциями, которые будут нужны хозяйке. Например, стирка при разных температурах, полоскание, отжим и так далее. Помимо этого, лайфхакер советует при покупке машинки обязательно осмотреть ее на предмет вмятин и царапин, проверить комплектность, протестировать, как открывается дверца и выдвигается ящик для стирального порошка.

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бытовая техникасоветылайфхакер
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