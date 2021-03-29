Лайфхакер поделился советами по выбору стиральной машины

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Стиральная машина стала неотъемлемой частью жизни любой хозяйки. Недавно исполнилось 224 года со дня первого патента данной техники. Так, машину для стирки впервые запатентовали в Соединенных Штатах 28 марта 1797 года. С того времени эта техника существенно изменилась.

Как выбрать и на что обращать внимание при выборе современной «стиралки», рассказал лайфхакер, мастер по ремонту стиральных и посудомоечных машин Сергей Лутков. По его мнению, нужно обращать внимание на несколько параметров: габариты, тип, мощность и дополнительные функции.

Тип и габариты определяются с помощью места, где она будет установлена. Также нужно помнить, что стиральные машины бывают двух видов: с вертикальной и фронтальной загрузкой. Наибольшей популярностью пользуются вторые. Они также обладают разными размерами: узкие, стандартные и компактные. По мнению эксперта, меньше служат узкие.

— Дело в том, что все элементы внутри узких машинок упакованы очень плотно. Поэтому ускоряется их износ, а также уменьшается срок эксплуатации, — объяснил Сергей Лутков.

Еще один важный момент, на который нужно обратить внимание при выборе данной техники, — объем загрузки. По словам эксперта, максимальный объем не всегда является лучшим решением. Вместительная машина занимает больше места в помещении. Кроме того, стирка двух вещей в машинке, рассчитанной на восемь килограммов белья, будет требовать внушительного расхода воды, отмечает Nation News.

Также важно определиться с дополнительными функциями, которые будут нужны хозяйке. Например, стирка при разных температурах, полоскание, отжим и так далее. Помимо этого, лайфхакер советует при покупке машинки обязательно осмотреть ее на предмет вмятин и царапин, проверить комплектность, протестировать, как открывается дверца и выдвигается ящик для стирального порошка.

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