Мужчине разбили лицо стаканом в центре столицы

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Россия, Москва, Большая Никитская улица, 23/14/9с2 Карта всех событий

Мужчина с травмой лица поступил в одну из московских больниц, после ранений в центре города. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МВД России по Москве в понедельник, 29 марта.

Пострадавший мужчина получил несколько ударов стаканом по голове, в результате у него на лице образовались порезы в области темени и висков. Инцидент произошел вечером 27 марта на Большой Никитской улице, дом 23/9, откуда мужчину и госпитализировали.

По данному делу правоохранительными органами проводится проверка.

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