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Швеи из Якутии передали лоскутки для наряда Манижи на Евровидении
Фото: instagram/manizha

Швеи из Якутии передали лоскутки для наряда Манижи на Евровидении

Полина Долганова

Звезды

Якутские швеи передали лоскутки для костюма певицы Манижи, в котором она будет выступать на Евровидении. Об этом руководитель НКО мастеров якутской национальной одежды Светлана Максимова рассказала в своем Instagram.

Манижа выступит на международном конкурсе в наряде, сшитом из тканей со всех регионов России.

— Наш кусочек из Якутии для костюма сшит и передан! Небольшое панно в виде пяти харах (пяти глаз), имеющее обережное значение, сшито в технике «кыбытык тигии». Это традиционное шитье, очень красочное, яркое. Наши бабушки были очень бережливы и терпеливы, создавая из крошечных кусочков шедевры, — поделилась мама Манижи Наджиба Усманова с РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно, что певица Манижа, которая родилась в Таджикистане, будет представлять Россию с песней «Russian Women» на международном конкурсе. Певицу выбрали путем народного голосования.

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певицаЕвровидениеМанижа
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