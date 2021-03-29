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Названы три женских имени, которые наиболее привлекательны для мужчин
Кадр из фильма «Безумное свидание»

Названы три женских имени, которые наиболее привлекательны для мужчин

Полина Долганова

Общество

Эксперты назвали три имени, которые кажутся мужчинам наиболее привлекательными на слух.

Имя Алиса ассоциируется у мужчин с загадочностью и кокетством. Как правило, девушки с этим именем очень многогранны, а иногда даже отчаянны. Алисы чаще всего очень коммуникабельные и достаточно открытые. Они не пытаются строить из себя недотрог. Один из основных плюсов Алисы — она не теряет интереса к своему избраннику спустя долгое время.

Мягкое звучание имени Елена вызывает у мужчин приятные ассоциации. Елены не спешат открываться мужчинам, но это нисколько не мешает им чувствовать себя желанными. Елена, как правило, добра и нежна. Она способна испытывать сострадание и эмпатию, может незамедлительно прийти на помощь. Однако стабильность эмоционального состояния оставляет желать лучшего. Настроение у Елены часто меняется, она нуждается в спокойном и стабильном спутнике.

Девушка с именем Олеся представляется мужчинам нежным ангелом. Однако внутри у нее спрятан сильный характер — она способна пережить любые сложности. Олеся очень преданный человек и верный своему любимому, но откроется она ему не сразу — ей понадобится время. Девушки с этим именем отличаются особой хозяйственностью: они хорошо готовят, в их доме всегда уютно, сообщает Femmie.ru.

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