Названы три женских имени, которые наиболее привлекательны для мужчин

Кадр из фильма «Безумное свидание»

Эксперты назвали три имени, которые кажутся мужчинам наиболее привлекательными на слух.

Имя Алиса ассоциируется у мужчин с загадочностью и кокетством. Как правило, девушки с этим именем очень многогранны, а иногда даже отчаянны. Алисы чаще всего очень коммуникабельные и достаточно открытые. Они не пытаются строить из себя недотрог. Один из основных плюсов Алисы — она не теряет интереса к своему избраннику спустя долгое время.

Мягкое звучание имени Елена вызывает у мужчин приятные ассоциации. Елены не спешат открываться мужчинам, но это нисколько не мешает им чувствовать себя желанными. Елена, как правило, добра и нежна. Она способна испытывать сострадание и эмпатию, может незамедлительно прийти на помощь. Однако стабильность эмоционального состояния оставляет желать лучшего. Настроение у Елены часто меняется, она нуждается в спокойном и стабильном спутнике.

Девушка с именем Олеся представляется мужчинам нежным ангелом. Однако внутри у нее спрятан сильный характер — она способна пережить любые сложности. Олеся очень преданный человек и верный своему любимому, но откроется она ему не сразу — ей понадобится время. Девушки с этим именем отличаются особой хозяйственностью: они хорошо готовят, в их доме всегда уютно, сообщает Femmie.ru.

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