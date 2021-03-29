Продавцов поддельных медсправок для въезда в Россию задержали в Новосибирской области

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Сотрудники пограничной службы выявили и задержали в Новосибирской области преступную группу, которая промышляла поддельными медицинскими справками для въезда в Россию. Об этом в понедельник, 29 марта, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, липовые документы мошенники продавали иностранцам, которые использовали их в качестве оснований для въезда на территорию России в условиях действия ограничений в связи с пандемией.

Правоохранители обнаружили у задержанных более тысячи бланков справок ПЦР, 400 заполненных справок-приглашений, а также более трех миллионов рублей, которые хранились в российской и зарубежной валюте.

Помимо этого, была найдена клиентская база иностранцев, которые планировали приобрести поддельные документы. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции», сообщает ТАСС.

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