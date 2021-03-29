Тело звезды «Глухаря» Всеволода Хабарова обнаружили через месяц после смерти

Фото: Глухарь-3, 2010 год

Российский актер театра и кино Всеволод Хабаров скончался у себя дома при невыясненных обстоятельствах. Об этом сообщила его коллега Лариса Бравицкая в соцсети Facebook.

По ее словам, тело актера пролежало в квартире больше месяца прежде, чем его нашли.

Актриса рассказала, что видела Всеволода Хабарова несколько лет назад на встрече однокурсников. При этом, отметила Бравицкая, Хабаров вызывал скорее жалость, чем восторг.

— У Севы наступили тяжелые времена, он бедствовал, подрабатывал где-то охранником, иногда появлялся на экране в эпизодах… Вчера (25 марта — прим. «ВМ») я узнала, что Севы не стало. Его нашли мертвым в квартире, где он пролежал больше месяца, — написала актриса.

Она отметила, что пока неизвестны причины смерти артиста. Также не установлено, почему о смерти Хабарова не знал никто из его родственников.

СПРАВКА «ВМ»

Всеволод Хабаров родился 16 сентября 1953 года. Зрителю он известен по участию в таких проектах как «Глухарь», «Кулагин и партнеры», «Лучшая дорога нашей жизни», «Зверобой».