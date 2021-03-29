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Неизвестные сожгли домик для бездомных кошек на востоке Москвы
Фото: vk/mosc1

Неизвестные сожгли домик для бездомных кошек на востоке Москвы

Полина Долганова

Происшествия

Неизвестные сожгли домик для бездомных кошек в районе Метрогородок. Об этом сообщает группа «Интересная Москва» в соцсети «ВКонтакте».

Уход за небольшим кошачьим приютом поддерживали жители района: носили туда еду, чистили домик от снега.

В сооружении переживали зиму пять кошек, в том числе и Бася, которая перестала питаться из-за пережитого стресса.

«Печально, что в мире есть беспричинное зло»; «Надеюсь, кошки успели убежать. Домик красивый был, наверное, теперь уже и не восстановить»; «Зачем? Что у них в голове?» — писали пользователи Сети, поддерживая оставшихся без дома животных.

Где сейчас кошки пережидают завершение холодов, неизвестно.

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Вандалыбездомные котятакошки
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