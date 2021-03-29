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Следующие до московских кладбищ автобусы перейдут на летнее расписание с 1 апреля
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Следующие до московских кладбищ автобусы перейдут на летнее расписание с 1 апреля

Виктория Родимкина

Транспорт
Россия, Московская область, городской округ Солнечногорск, Перепечинское кладбищеКарта всех событий

Автобусы, следующие до столичных кладбищ, перейдут на летнее расписание с 1 апреля 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в понедельник, 29 марта.

Уточняется, что теперь транспорт, который следует до мемориальных комплексов, будет начинать работу раньше и заканчивать ее позже, чем обычно.

— Посетителей постепенно становится больше, поэтому маршруты тоже меняют свой график, — отметили в сообщении.

Так, автобус № 510 «Метро «Домодедовская» — Домодедовское кладбище» будет следовать по будням с 7:30 до 19:00, по выходным — с 7:00 до 19:00.

Кроме того, изменятся маршруты № 600 «Метро «Теплый Стан» — Хованское кладбище — Метро «Саларьево», маршрут № 723к «Метро «Новокосино» — 2-й Московский крематорий», № 741 «Метро «Тушинская» — Митинское кладбище».

Также изменение графика планируется у маршрутов № 760 «Метро «Щелковская» — 2-й Московский крематорий», № 819 «Улица Академика Янгеля — «Метро «Улица Академика Янгеля» — «Метро «Аннино» — Щербинское кладбище», а также № 865 «Метро «Планерная» — Перепечинское кладбище», сообщает агентство городских новостей «Москва».

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