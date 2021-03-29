Следователи проверят синяки на теле мальчика из столичного детского сада

Фото: СК РФ

В Москве следователи организовали проверку после того, как дежурный врач в детском саду обнаружил на теле одного из воспитанников синяки и гематомы. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице в понедельник, 29 марта.

Уточняется, что медик нашел ссадины на теле ребенка, в том числе на лице.

— По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ребенка отвезли в детскую больницу. Следователи опрашивают сотрудников детского сада и родителей ребенка. СК проведет мероприятия для выяснения всех обстоятельств случившегося.

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