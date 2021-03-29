Благотворительный фестиваль «Собаки, которые любят» пройдет в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, улица Арбат, 24 Карта всех событий

Фестиваль «Собаки, которые любят», устраиваемый одноименным благотворительным фондом, пройдет в столице. Так, 10 и 11 апреля желающие смогут познакомиться с 60 собаками и 30 кошками из приютов.

Необычное мероприятие поможет бездомным питомцам найти новых хозяев. Для того чтобы забрать животное в семью, необходимо предъявить паспорт для составления договора о его ответственном содержании. Новые владельцы получат не только питомцев, но и хорошие подарки от партнеров мероприятия, а также консультации профессиональных кинологов и ветеринаров.

Те гости фестиваля, которые по разным причинам не имеют возможности забрать животное с собой, могут угостить пушистых членов приюта разными лакомствами, а также сделать фотографию на память.

Кроме того, 10 апреля откроется тематическая зона «Помогать легко!». Там можно узнать все о волонтерстве и записаться на первый визит в один из приютов.

Для маленьких посетителей фестиваля будет работать аквагример, для детей постарше организуют уголок «Юный ветеринар».

Также 11 апреля начнет работу первый в столице благотворительный квест, который посвящен системной помощи бездомным животным. Участие в нем бесплатное. Мероприятия пройдут с 12:00 до 18:00 по адресу улица Арбат, дом 24, передает РИА Новости.

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