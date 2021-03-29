Надземный пешеходный переход появится на улице Верхние Поля в Москве

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, улица Верхние Поля Карта всех событий

В столице на улице Верхние Поля появится надземный пешеходный переход. Об этом сообщила пресс-служба Москомархитектуры в понедельник, 29 марта.

Уточняется, что сооружение возведут около строения 71 на улице Верхние Поля, вблизи от торгового центра «Мега Белая дача».

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что конструкция будет выполнена из стальных форм со структурным остеклением и облицовкой светлого оттенка.

— Выразительные «острые» формы и входные «башни» со встроенными в фасад световыми полосками из стекла создадут характерный образ, — сказал Сергей Кузнецов.

Он отметил, что такая форма обеспечит водоотведение и надежную защиту проезжей части от снега. По данным пресс-службы, ширина перехода составит три метра, а его общая площадь — 606 квадратных метров.

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