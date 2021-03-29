Депутат Госдумы разъяснил инициативу об ограничении по кредитам в России

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Информацию о подготовке закона, который должен ввести лимиты на количество кредитов для граждан России, опровергли в Государственной думе РФ. По словам председателя комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, данное ограничение будет действовать только для финансовых учреждений.

Законопроект предполагает, пояснил эксперт, что Центробанк получит право ограничивать банки, имеющие большой объем рискованных займов, в возможности выдавать необеспеченные кредиты.

— С одной стороны, такой законопроект необходим, чтобы не превышать закредитованность граждан, а с другой — он позволит не создавать проблему устойчивости банков, — пояснил Анатолий Аксаков.

Он также добавил, что данная инициатива нацелена на уменьшение аппетита к риску финансовых учреждений, отмечает телеканал «360».

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