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Экстрасенс Мехди Вафа назвал пять знаков зодиака с отличным чувством юмора
Фото: instagram.com/mehdiebrahimivafa

Экстрасенс Мехди Вафа назвал пять знаков зодиака с отличным чувством юмора

Кирилл Николаев

Общество

Чувство юмора — качество, которое ценится в каждом человеке. Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа считает, что некоторые знаки зодиака чаще других любят пошутить.

По его мнению, Раки имеют разносторонний юмор. Они сочетают жесткий и даже «черный» юмор с легкими классическими шутками. Часто Раки являются душой компании.

Львы могут использовать правильные шутки в нужный момент. Своим юмором они могут перевести тему или облегчить обстановку. Все это Львы делают при абсолютной уверенности в себе.

Экстрасенс отметил, что Девы обладают специфическим юмором. На первый взгляд, их шутки могут остаться незаметными или даже оказаться неуместными. Тем не менее, если понять суть и стиль шуток Дев, не оценить подобного рода юмор просто невозможно.

Скорпионы славятся не только прямолинейностью суждений, но и отменным вкусом в плане юмора. Они умеют пошутить остро, умно и актуально. Также представители этого знака могут с легкостью пошутить над собой.

Вафа также отметил, что Овны обладают самым лучшим чувством юмора. Представители этого знака являются душой любой компании. Они развеселят всех и каждого. Шутки Овнов, как правило, запоминаются надолго, сообщает «СтарХит».

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юморзнаки зодиакаМехди Эбрагими Вафа
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